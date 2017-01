Tsonga s'économise

Jo-Wilfried Tsonga a été le seul des trois Bleus en lice mercredi à passer à l'Open d'Australie, en trois sets face au Serbe Dusan Lajovic. Pauline Parmentier a été battue par l'Américaine Coco Vandeweghe malgré une belle remontée dans le deuxième set. Jérémy Chardy a été dominé par le Japonais Kei Nishikori en trois sets.

Jo-Wilfried Tsonga n'a pas traîné pour se qualifier pour le troisième tour. L'adversaire, 94e mondial, était modeste. Le Manceau en a profité pour ne pas gaspiller d'énergie en se montrant appliqué, dans des conditions météo inconfortables. "Il y avait énormément de vent et c'est difficile d'être très serein quand la balle bouge beaucoup. C'était important d'être sérieux. Je n'avais pas de grosses sensations de frappe, mais c'est tout à fait normal vu les conditions", a commenté le 12e mondial, vainqueur 6-2, 6-2, 6-3 en 1h 46 de Dusan Lajovic. Tsonga a toujours fait la course en tête. Il aurait même pu abréger encore le match s'il n'avait pas perdu son service à la fin du troisième set. "Une saute de concentration qu'il faudra gommer au prochain tour", a-t-il dit.



Au troisième tour, son prochain adversaire, l'Américain Jack Sock, 20e mondial, s'annonce plus difficile à manoeuvrer. Mais le Français peut voir l'avenir avec confiance dans une partie de tableau qui a été débarrassée mercredi de son adversaire potentiel en huitième de finale, le Croate Marin Cilic (7e mondial), battu par le Britannique Dan Evans. Depuis son titre à l'US Open en 2014, Cilic a perdu quatre fois en première semaine sur huit tournois du Grand Chelem disputés.



Jérémy Chardy a quitté le tournoi un peu déçu de n'avoir pas pu profiter du tennis assez quelconque proposé par le Japonais Kei Nishikori, 5e mondial. "J'ai eu ma chance, mais j'ai eu trop de hauts et de bas", a commenté le Palois, qui a eu trois fois un break d'avance dans les deuxième et troisième manches, mais a commis trop d'erreurs (53 contre 30 du Japonais). Il s'estimait toutefois "sur la bonne voie", lui qui a chuté en 2016 de la 28e à la 72e place mondiale à cause de douleurs au pied. "L'année dernière j'avais tout le temps mal au pied. En tennis il n'y a pas de secret, quand on est sur la balle on joue mieux", a expliqué le Béarnais, qui va commencer à travailler avec son nouvel entraîneur, Nicolas Escudé.



Dépitée aussi Pauline Parmentier (67e), après être remontée en vain dans le deuxième set contre la puissante américaine Coco Vandeweghe (35e) avant de s'incliner 6-4, 7-6 (7/5) sur une volée dans le filet. Menée 2-5, elle a recollé au score, sauvant deux balles de match au passage, puis a manqué deux balles de set à 6-5. "J'ai failli retourner le truc, mais c'était un peu tard", a dit la Française, qui n'a jamais atteint le troisième tour à Melbourne.



Simple messieurs (2e tour):

Malek Jaziri (TUN) bat Alexander Bublik (KAZ) 6-2, 6-3, 7-5

Tomas Berdych (CZE/N.10) bat Ryan Harrison (USA) 6-3, 7-6 (8/6), 6-2

Roger Federer (SUI/N.17) bat Noah Rubin (USA) 7-5, 6-3, 7-6 (7/3)

Lukas Lacko (SVK) bat Dudi Sela (ISR) 2-6, 6-3, 6-2, 6-4

Kei Nishikori (JPN/N.5) bat Jérémy Chardy (FRA) 6-3, 6-4, 6-3

Stan Wawrinka (SUI/N.4) bat Steve Johnson (USA) 6-3, 6-4, 6-4

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12) bat Dusan Lajovic (SRB) 6-2, 6-2, 6-3

Sam Querrey (USA/N.31) bat Alex De Minaur (AUS) 7-6 (7/5), 6-0, 6-1

Mischa Zverev (GER) bat John Isner (USA/N.19) 6-7 (4/7), 6-7 (4/7), 6-4,

7-6 (9/7), 9-7

Viktor Troicki (SRB/N.29) bat Paolo Lorenzi (ITA) 6-3, 1-6, 7-6 (7/3), 3-6,

6-3

Steve Darcis (BEL) bat Diego Schwartzman (ARG) 6-3, 6-3, 2-6, 6-4

Jack Sock (USA/N.23) bat Karen Khachanov (RUS) 6-3, 6-4, 6-4

Andreas Seppi (ITA) bat Nick Kyrgios (AUS/N.14) 1-6, 6-7 (1/7), 6-4, 6-2,

10-8

Daniel Evans (GBR) bat Marin Cilic (CRO/N.7) 3-6, 7-5, 6-3, 6-3

Andy Murray (GBR/N.1) bat Andrey Rublev (RUS) 6-3, 6-0, 6-2



Simple dames (2e tour):

Angelique Kerber (GER/N.1) bat Carina Witthöft (GER) 6-2, 6-7 (3/7), 6-2

Kristyna Pliskova (CZE) bat Irina Begu (ROM/N.27) 6-4, 7-6 (10/8)

Alison Riske (USA) bat Shuai Zhang (CHN/N.20) 7-6 (9/7), 4-6, 6-1

Yingying Duan (CHN) bat Varvara Lepchenko (USA) 6-1, 3-6, 10-8

Venus Williams (USA/N.13) bat Stefanie Vögele (SUI) 6-3, 6-2

Elina Svitolina (UKR/N.11) bat Julia Boserup (USA) 6-4, 6-1

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.24) bat Natalia Vikhlyantseva (RUS) 6-2, 6-2

Jelena Jankovic (SRB) bat Julia Görges (GER) 6-3, 6-4

Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8) bat Jaimee Fourlis (AUS) 6-2, 6-1

Eugenie Bouchard (CAN) bat Shuai Peng (CHN) 7-6 (7/5), 6-2

Sorana Cirstea (ROM) bat Carla Suarez (ESP/N.10) 7-6 (7/1), 6-3

Anastasija Sevastova (LAT/N.32) bat Kristína Kucova (SVK) 6-3, 6-4

Coco Vandeweghe (USA) bat Pauline Parmentier (FRA) 6-4, 7-6 (7/5)

Garbiñe Muguruza (ESP/N.7) bat Samantha Crawford (USA) 7-5, 6-4

Ashleigh Barty (AUS) bat Shelby Rogers (USA) 7-5, 6-1

Mona Barthel (GER) bat Mónica Puig (PUR/N.29) 6-4, 6-4