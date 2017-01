Nadal se débarasse de Raonic

Rafael Nadal a réglé le problème Milos Raonic en trois manches. L'Espagnol se qualifie pour les demi-finales de l'Open d'Australie en dominant le Canadien 6-4, 7-6 (7), 6-4. Il affrontera Grigor Dimitrov vendredi.

Rafael Nadal s'est montré le plus solide dans les moments décisifs, notamment sur les six balles de set qu'il a dû sauver dans la seconde manche. A l'inverse de Milos Raonic, il a su saisir ses occasions en convertissant ses balles de break. Il a su faire bouger le Canadien et l'entraîner dans de longs échanges. Il mène désormais 7-2 dans leurs confrontations directes.



Neuvième joueur mondial, l'Espagnol compte 14 titres du Grand Chelem à son palmarès, mais il ne s'est imposé qu'une seule fois à Melbourne (contre 2 à Wimbledon, 9 à Roland Garros et 2 à l'US Open). C'était en 2009. Depuis sa victoire, il a disputé deux autres finales, mais s'est incliné à deux reprises: en 2012 face à Novak Djokovic et en 2014 face à Stanislas Wawrinka. Cette année, il dispose d'une opportunité intéressante. Il affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov qui s'est défait du Belge David Goffin 6-3, 6-2, 6-4.



Cette élimination est en revanche une contre-performance pour Milos Raonic (3e mondial), puisqu'il était allé jusqu'en demi-finales l'an dernier. Le Canadien va donc perdre de précieux points et perdre un rang au classement au profit de Wawrinka, opposé à Roger Federer dans l'autre demi-finale.