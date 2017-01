Gasquet et Monfils au rendez-vous

Pas de problème pour Richard Gasquet et Gaël Monfils au premier tour de l'Open d'Australie. Les deux Français se sont facilement qualifiés.

Les Français Richard Gasquet et Gaël Monfils ont réussi leur entrée à l'Open d'Australie. Gasquet, 18e mondial, a battu l'Australien Blake Mott (287e) en trois sets 6-4, 6-4, 6-2, mardi à Melbourne. En forme et libre de tout pépin physique, Gasquet n'a pas trop souffert de la chaleur, qui allait diminuant après avoir atteint un pic de 36 degrés le matin. Il affrontera au prochain tour le vétéran argentin Carlos Berlocq (90e), qu'il a battu trois fois sur trois. Gaël Monfils, 6e mondial, s'est pour sa part promené face au Tchèque Jiri Vesely (53e), balayé en trois sets 6-2, 6-3, 6-2, mardi à Melbourne. Le Parisien, quart de finaliste l'an passé, a réussi pas moins de six breaks dans son premier match de la saison, qui n'a duré qu'1h 32 min. Il rencontrera au prochain tour l'Ukrainien Alexander Dolgopolov, 69e mondial, qu'il a battu trois fois en trois matchs.