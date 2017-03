Une nuit sans surprises à Indian Wells

Cette nuit Indian Wells et la fin du troisième tour. Pas de surprises à révéler. Les favoris chez les hommes ou chez les femmes sont pour la plupart passés. Une nuit sans grosses surprises donc.







Cette nuit, fin des troisièmes tours et aucunes réelles surprises n'a été à relever. Côté Français, Lucas Pouille n'a pas trouvé la solution face au gaucher américain Donald Young. Pas d'exploit non plus pour Caroline Garcia face à la russe Svetlana Kuznetsova qui cède en deux sets (6-1 / 6-4) et moins d'une heure et demi de jeu. Belle prestation en revanche pour Kristina Mladenovic qui s'impose face à la locale Lauren Davis (6-3 / 6-3). Elle continue son beau parcours à Indian Wells.



Pour les favoris chez les hommes, Federer, Nadal, Djokovic, Wawrinka ou encore Nishikori sont passés sans trop d'encombres. Les favoris ont donc répondu présents.



Résultats de la nuit hommes:

Nadal (ESP) - Verdasco (ESP) 6-3 / 7-5

Federer (SUI) - Johnson (USA) 7-6 / 7-6

Djokovic (SRB) - Del Potro (ARG) 7-5 / 4-6 / 6-1

Nishikori (JPN) - Muller (LUX) 6-2 / 6-2

Kyrgios (AUS) - Zverev (ALL) 6-3 / 6-4

Sock (USA) - Dimitrov (BUL) 3-6 / 6-3 / 7-6

Young (USA) - Pouille (FRA) 6-4 / 1-6 / 6-3

Jaziri (TUN) - Fritz (USA) 6-4 / 3-6 / 6-3



GZ



Programme de la nuit:

Young (USA) - Nishikori (JPN)

Kyrgios (AUS) - Djokovic (SRB)

Nadal (ESP) - Federer (SUI)

Monfils (FRA) - Thiem (AUT)

Lajovic (SRB) - Carreno Busta (ESP)

Goffin (BEL) - Cuevas (URU)

Jaziri (TUN) - Sock (USA)

Wawrinka (SUI) - Nishioka (JPN)