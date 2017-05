Nadal redevient invincible sur terre

Après la période Roger Federer en début d'année, c'est au tour de Rafael Nadal de dominer le circuit mondial. L'Espagnol redevient le maître de la terre battue. Titré à Monte-Carlo et à Barcelone, il a enlevé un quinzième match ce printemps pour remporter la finale du Masters 1000 de Madrid.

Il s'est imposé 7-6 (8), 6-4 devant Dominic Thiem pour cueillir le 72e titre de sa carrière, son 30e dans un tournoi Masters 1000 et son 4e sur la terre battue madrilène. Rafael Nadal a pourtant sué devant l'Autrichien. Il a signé le premier break du match pour mener 3-1. Il a ensuite eu deux balles de set dans sa raquette dans un jeu décisif du premier set magnifique. Après avoir concédé d'entrée son service dans la deuxième manche, Dominic Thiem a eu le mérite de ne rien lâcher. Il écartait deux balles de match à 5-3 15-40 avant de se procurer quatre balles d'égalisation à 5-5. Mais Nadal les écartait sur trois attaques imparables. Le Majorquin fut bien aidé par son service dans les instants cruciaux de cette finale. C'est d'ailleurs cette différence avec sa première balle de service qui a permis à Nadal de s'imposer.



A deux semaines de Roland-Garros, Rafael Nadal a placé la barre très haut. A la faveur de son parcours à Madrid, Rafael Nadal a ravi la première place de la Race à Roger Federer. Il possède désormais 690 points d'avance sur le Suisse, qui n'a plus joué depuis sa victoire à Miami en mars dernier. Sa moisson sur terre battue est loin d'être terminée. Il peut gagner 1000 points dimanche prochain à Rome et 2000 de plus le mois prochain à Paris. S'il décide de faire l'impasse sur terre battue, Roger Federer risque ainsi d'accuser un retard de 3690 points sur Nadal, soit un titre du Grand Chelem, un titre de Masters 1000 et un titre d'un tournoi ATP 500... S'il veut vraiment remporter la Race et coiffer à nouveau la couronne du n°1 mondial, jouer à Paris s'impose comme une évidence.