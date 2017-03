Monfils continue sa route à Indian Wells

Début du troisième tour cette nuit avec les victoires de Kristina Mladenovic et de Gaël Monfils. Stan Wawrinka s'impose, Fognini et Berdych s'arrêtent là défaits par un Japonais et un Uruguayen. Les résultats de la nuit américaine.



Cette nuit, les premiers matchs du troisième tour se sont déroulés et une seule grosse surprise avec la défaite de Thomas Berdych face au surprenant Japonais, Yoshihito Nishioka. Le Tchèque s'incline en 3 sets (1-6 / 6-4 / 7-6). Autre belle performance celle de Gaël Monfils qui a été expéditif venant à bout de John Isner en seulement 1 h 08. Le Français s'est montré impérial face à un John Isner qui n'a jamais trouvé de solution pour déborder le Parisien. Le géant Américain s'est fait breaker en tout 5 fois, une très belle performance quant on connaît la qualité d'Isner au service.



Les résultats de la nuits:

Hommes:

Thiem (AUT) - Zverev (ALL) 6-1 / 6-4

Wawrinka (SUI) - Kohlschreiber (ALL) 7-5 / 6-3

Monfils (FRA) - Isner (USA) 6-2 / 6-4

Cuevas (URU) - Fognini (ITA) 6-1 / 6-4

Nishioka (JAP) - Berdych (RTC) 1-6 / 6-4 / 7-6

Goffin (BEL) - Ramos-Vinolas (ESP) 7-6 / 6-4

Carreno-Busta (ESP) - Bautista Agut (ESP) Forfait

Lajovic (SRB) - Pospisil (CAN) 6-7 / 6-3 / 7-5



Programme de la nuit:

Nadal (ESP) - Verdasco (ESP)

Johnson (USA) - Federer (SUI)

Del Potro (ARG) - Djokovic (SRB)

Muller (LUX) - Nishikori (JAP)

Kyrgios (AUS) - Zverev (ALL)

Sock (USA) - Dimitrov (BUL)

Pouille (FRA) - Young (USA)

Fritz (USA) - Jaziri (TUN)



Chez les femmes, Pauline Parmentier a été éliminée et bel exploit de Kristina Mladenovic qui créée la sensation de la nuit avec une victoire sur Simona Halep, la tête de série numéro 4.

Cette nuit, Caroline Garcia défie la Russe Svetlana Kuznetsova et Kristina Mladenovic affronte la locale, Lauren Davis.







GZ