Djokovic éliminé !

Le N.2 mondial Novak Djokovic a été éliminé dès les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo en chutant vendredi face au Belge David Goffin (13e) en trois sets (6-2, 3-6, 7-5).

C'est l'hécatombe ! La sortie précoce de Novak Djokovic qui était double lauréat du tournoi (2013, 2015) s'ajoute à celles du N.1 mondial Andy Murray et du N.3 Stan Wawrinka, battus jeudi lors des huitièmes de finale. En crise de confiance, le Serbe a encore alterné le bon et le médiocre, comme lors de ses deux précédents matches face au Français Gilles Simon et l'Espagnol Pablo Carreno, bouclés en trois manches avec des frayeurs. Face à David Goffin, il est retombé dans ses travers, manquant tantôt d'audace, tantôt de précision ou de longueur de balle.



L'élimination de Djokovic éclaircit davantage l'horizon de Rafael Nadal en quête de la "Decima" (10e titre) en Principauté. L'Espagnol rejoindra Goffin s'il bat dans la soirée l'Argentin Diego Schwartzman. Le Français Lucas Pouille a également sa carte à jouer. Il s'est imposé en 3 sets contre l'Uruguayen, Pablo Cuevas tombeur de Stan Wawrinka hier. Le Français a remporté le premier set 6-0 avant de perdre le second 3-6. Le troisième a été très serré et c'est le jeune français qui s'est imposé 7-5. Un peu plus tôt dans la journée, Albert Ramos a sorti Marin Cilic en 3 sets également.