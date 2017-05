Benoît Paire est dans la cour des grands à Madrid

C'est parti pour les huitièmes de finale du côté de Madrid, Hier Nadal, Djokovic et même Benoît Paire sont passés. Côté française, c'est Kristina Mladenovic qui est venu à bout de sa compatriote, Océane Dodin en deux sets secs.

Début des huitièmes de finale, cet après-midi avec les matchs de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray qui affrontent des adversaires plus faibles, dont il faudra quand même se méfier. Benoît Paire de son côté tentera de venger son partenaire en équipe de France, Nicolas Mahut sorti hier par l'Uruguayen, Pablo Cuevas.



Programme du jour

F. Lopez (ESP) - N. Djokovic (SRB)

A. Murray (GBR) - B. Coric (CRO)

N. Kyrgios (AUS) - R. Nadal (ESP)

K. Nishikori (JPN) - D. Ferrer (ESP)

G. Dimitrov (BUL) - D. Thiem (AUT)

M. Raonic (CAN) - D. Goffin

T. Berdych (RTC) - A. Zverev (GER)

B. Paire (FRA) - P. Cuevas (URU)



Au niveau des filles, Kristina Mladenovic affronte la Roumaine, Sorana Cirstea.



GZ