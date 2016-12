Yannick Noah et Mary Pierce pour remplacer Amélie Mauresmo

Les deux derniers vainqueurs français de Roland-Garros, Yannick Noah et Mary Pierce, co-dirigeront l'équipe de France de Fed Cup, en remplacement d'Amélie Mauresmo, qui a quitté son poste pour maternité.

C'est officiel : Yannick Noah a choisi Mary Pierce comme adjointe pour reprendre en main l'équipe de France de Fed Cup qui reste sur une douloureuse finale perdi, en novembre dernier contre la République tchèque.



L'équipe a perdu son emblématique capitaine Amélie Mauresmo, et sa meilleure joueuse Caroline Garcia qui a décidé de faire une croix sur l'édition 2017. Il fallait donc une équipe de choc pour la relancer.



"C'est un honneur et un privilège de représenter la France. Je suis très contente et j'ai hâte de commencer l'aventure avec toute l'équipe", a Mary Pierce. Son rôle "sera exactement le même que Cédric Pioline", son équivalent chez les hommes en Coupe Davis. "Je vais être les yeux de Yannick sur les grands tournois", a-t-elle expliqué, en commençant par l'Open d'Australie (16-29 janvier).



La Franco-Américaine de 41 ans signe son retour près des courts, dix ans après son dernier match sur le circuit professionnel à Linz en octobre 2006. Depuis, elle s'était installée au sein une communauté pentecôtiste sur l'île Maurice. Elle avait fait un premier pas en 2015 vers le monde du tennis, en intégrant le conseil d'administration de la Fédération internationale de tennis.



Le premier test de Pierce aura lieu en février à Genève contre la Suisse, adversaire au 1er tour des Françaises.