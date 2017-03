Vers une nouvelle Coupe Davis ?

Selon toute vraisemblance, la Coupe Davis actuel devrait disparaître. Ou plutôt son format. En effet, Bernard Giudicelli président de la FFT et membre de Fédération Internationale a expliqué qu'un nouveau format serait en bonne voie.

Alors que faut-il y retenir. Tout simplement que la Coupe Davis ne se déroulerait plus sur 3 mais, seulement deux jours. Les matchs se disputeraient désormais en 2 sets et non en 3. Un format qui se rapproche trait pour trait de celui de la Fed Cup.



La décision prise par l'ITF (fédération internationale) doit encore être votée au cours de la prochaine assemblée générale qui se tiendra au Viet Nam du 1er au 4 août prochain.

Le but de cette action est d'envoyé un signal fort aux différentes fédérations comme l'indique Bernard Giudicelli.



Pourquoi pas aussi un bon moyen de faire revenir des joueurs comme Federer, Djokovic ou encore Raonic qui délaisse la plupart du temps la compétition au profit de leur préparation en tournoi.

Seuls quelques éléments restent à être réglés, notamment au niveau de l'organisation du double.

Cette mesure devrait entrée en vigueur dès l'été 2018.



