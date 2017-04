Pouille et Chardy ont fait le job

L'équipe de France mène 2-0 face à la Grande-Bretagne à l'issue des deux premier simples du quart de finale de la Coupe Davis disputé à Rouen. Les absences de Tsonga et Monfils ont été compensées par celle d'Andy Murray. Pouille et Chardy ont fait le boulot en dominant Edmund et Evans.

Programme du week-end

Vendredi (à partir de 14h00)

Lucas Pouille (GBR) bat Kyle Edmund (GBR) 7-5 / 7-6 / 6-3

Jérémy Chardy (FRA) bat Daniel Evans (GBR) 6-2 / 6-3 / 6-3



Samedi (à partir de 14h00)

Nicolas Mahut / Julien Benneteau (FRA) - Jamie Murray / Dominic Inglot (GBR)



Dimanche (à partir de 13h30)

Lucas Pouille (FRA) - Daniel Evans (GBR)

Jérémy Chardy (FRA) - Kyle Edmund (GBR)



Le film du jour

Les Français ont pris un départ idéal contre les Britanniques en quarts de finale de la Coupe Davis grâce aux victoires de Lucas Pouille et de Jérémy Chardy dans les premiers simples, vendredi sur la terre battue de Rouen. Chardy a balayé Daniel Evans, le N.1 britannique de substitution en l'absence d'Andy Murray, en trois sets 6-2, 6-3, 6-3. En ouverture, Lucas Pouille avait dominé Kyle Edmund en trois manches également, 7-5, 7-6 (8/6), 6-3.



La paire Nicolas Mahut et Julien Benneteau essaiera d'apporter le point décisif dès le double samedi contre Jamie Murray et Dominic Inglot.



Chardy faisait son retour, six ans après sa dernière apparition, dans une équipe de France privée de Jo-Wilfried Tsonga, de Gaël Monfils et de Richard Gasquet. Il avait été préféré à Gilles Simon par Yannick Noah. Le Palois, âgé de 30 ans, 68e mondial, n'a laissé aucune chance à Evans (44e), un joueur peu habitué à la terre battue, surface sur laquelle il n'avait pas joué depuis deux ans. Frappant fort du fond du court, il a fait le break rapidement dans les trois sets pour s'imposer en 1h 50 min. Il reste invaincu dans l'épreuve en quatre rencontres.



Pouille, 17e mondial, promu leader de l'équipe dès sa troisième sélection, a parfaitement assumé son nouveau rôle. Il a dominé son adversaire (47e) grâce à sa palette de coups plus riche. Solide en fond de court, il l'a gêné avec ses amorties et l'a poussé à la faute. C'était la seconde fois de l'année et de leur carrière que les deux hommes se rencontraient. Le Français avait été contraint à l'abandon en janvier à Brisbane.