La demi-finale France-Serbie au stade Pierre-Mauroy

La demi-finale de Coupe Davis France-Serbie, du 15 au 17 septembre, se déroulera au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve- d'Ascq, a annoncé le président de la Fédération française de tennis Bernard Giudicelli mardi lors d'un Facebook live. C'est la deuxième fois qu'une rencontre de Coupe Davis aura lieu dans le stade de football de Lille, après la finale 2014 perdue par les Bleus face à la Suisse de Roger Federer et Stan Wawrinka devant quelque 27.000 spectateurs.



Pour cette rencontre disputée en plein air et sur terre battue, la métropole lilloise a eu la préférence de la FFT au détriment de Marseille en raison d'une disponibilité incertaine du stade vélodrome. Trois autres villes étaient sur les rangs pour accueillir les Bleus et la Serbie de Novak Djokovic: Nantes, Montpellier et le Touquet. Les sites de Nantes et Montpellier offraient des conditions en indoor, alors que la FFT voulait privilégier des conditions en plein air, et ont donc été écartés. Concernant le Touquet, le "challenge était trop grand" d'accueillir d'une demi-finale de Coupe Davis, selon le président de la FFT.