Svitolina construit son palmarès

L'Ukrainienne Elina Svitolina, 11e joueuse mondiale, a remporté dimanche son quatrième titre de la saison en s'imposant en finale du tournoi de Rome face à la Roumaine Simona Halep 4-6, 7-5, 6-1, elle prendra lundi la tête de la Race.

Svitolina (22 ans), déjà victorieuse cette saison à Taïwan, Dubaï et Istanbul, décroche ainsi à Rome son huitième en carrière. Halep, N.4 au classement WTA, avait de son côté gagné la semaine dernière le tournoi de Madrid.



Svitolina, future 6e au classement WTA, obtient à Rome le plus important succès de sa carrière et rentre dans la liste des favorites pour Roland-Garros (22 mai-11 juin). Halep, finaliste Porte d'Auteuil en 2014, figurera également parmi les candidates au titre, à moins que sa cheville ne l'en empêche.