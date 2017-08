Mladenovic sort d'entrée à Toronto

La Française Kristina Mladenovic a été sèchement battue (6-2, 6-3) par la Tchèque Barbora Strycova, 26e mondiale, dès premier tour du tournoi de Toronto lundi. La 13e mondiale et N.1 française, qui n'avait plus subi une élimination au 1er tour depuis le tournoi de Rome au mois de mai, a été balayée en 1 h 15 min.



Strycova, certes expérimentée à 31 ans, n'est pourtant pas une foudre de guerre: le meilleur classement mondial de sa carrière est une seizième place en tout début d'année, et elle n'a jamais gagné le moindre tournoi sur le circuit.