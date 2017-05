Il n’y a plus de Françaises à Rome

Les Françaises Alizé Cornet et Caroline Garcia ont toutes deux été éliminées au deuxième tour du tournoi WTA de Rome mercredi. Il n’y a donc désormais plus de Françaises dans le tableau du tournoi italien.





La Française Alizé Cornet, 42ème mondiale, a été éliminée au deuxième tour du tournoi WTA de Rome mercredi par l'Ukrainienne Elina Svitolina (11ème) en deux sets 6-4, 7-6 (13-11). Sa compatriote Caroline Garcia (N°24), quant à elle, s'est inclinée en trois sets et plus de deux heures de jeu face à l'Australienne Daria Gavrilova, 7-5, 3-6, 6-3.



Avec l'élimination de Kristina Mladenovic mardi, il n'y a donc plus de Françaises en lice à Rome.