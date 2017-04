Murray au rendez-vous des demi à Barcelone

Suite de l'ATP 500 de Barcelone avec les quarts de finales du tournoi et pour le moment pas de surprises à signaler.

Malgré être passé tout proche de l'élimination, Andy Murray s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP de Barcelone. Le Britannique a disposé du finaliste de Monte-Carlo, Ramos Vinolas. Un peu plus tôt, le jeune et talentueux Autrichien, Dominique Thiem s'est imposé très facilement 6-1 / 6-2 face au Japonais Sugita. On connaît donc l'affiche de la première demi-finale de Barcelone, elle opposera Andy Murray tête de série numéro 1 à Dominique Thiem, tête de série numéro 4.



Pour connaître, l'autre demi, il faudra attendre la fin du match de Rafael Nadal qui joue actuellement contre le Sud-Coréen sorti des qualifications, Chung. Le vainqueur du match de l'Espagnol retrouvera soit le jeune Russe, Kharen Khachanov soit Horacio Zeballos, l'Argentin. Les matchs se joueront demain dans l'après-midi.



GZ