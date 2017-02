Marseille : Gasquet, Simon et Pouille en quarts

Richard Gasquet, Gilles Simon et Lucas Pouille se sont qualifiés mercredi pour les quarts de finale du tournoi de Marseille, où Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga entreront en lice jeudi. Au deuxième tour Simon a éliminé Julien Benneteau, au terme d'un duel franco-français, en trois sets, 6-2, 2-6, 6-3. Gasquet, N.19 mondial, s'est pour sa part défait du Russe Mikhail Youzhny, en deux sets, 7-5, 6-2. En quart de finale, un nouveau duel tricolore opposera peut-être Gasquet à son compatriote Gaël Monfils, tête de série, et adversaire jeudi de l'Ukrainien Sergiy Stakhovsky. Lucas Pouille, 17e joueur mondial, a quant à lui battu le Britannique Aljaz Bedene, tombeur de Paul-Henri Mathieu au tour précédent, en deux sets, 7-5, 7-5. Plus tôt dans la journée, Benoît Paire s'était incliné au premier tour, battu sur le fil face au Russe Daniil Medvedev 5-7, 7-5, 7-6 (7/4), dans le tie-break du 3e set après 2 heures et 25 minutes jeu.