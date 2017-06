Lucas Pouille sacré à Stuttgart

Le Français Lucas Pouille a remporté dimanche à Stuttgart le troisième titre ATP de sa carrière en s'imposant en finale contre l'Espagnol Feliciano Lopez 4-6, 7-6 (7/5), 6-4. Il s'agit de son premier titre sur gazon. De bon augure juste avant Wimbledon.



Samedi en demi-finale, Lucas Pouille s'était défait de son compatriote Benoît Paire. Le natif de Grande-Synthe disputait sa troisième finale de l'année, après Marseille (défaite contre Tsonga) et Budapest (victoire contre Bedene).



Face au redoutable serveur Feliciano Lopez, le Français a eu besoin d'une manche et demie pour trouver la distance sur son propre engagement. Après avoir concédé un break et perdu le premier set, il a remporté le second au jeu décisif, sans qu'aucun des deux joueurs ne perde son service. L'Espagnol de 35 ans a ensuite perdu sa mise en jeu dans le cinquième jeu du troisième set, et Pouille n'a plus lâché l'affaire, même s'il a eu besoin de trois balles de match pour conclure, grâce à son 29e ace de la partie.