Vidéo: le clip des Mondiaux de Biarritz

La Fédération française de surf publie le clip officiel des Championnats du monde qui auront lieu à Biarritz​, dans le Pays basque du 20 au 28 mai prochain.

Les meilleurs surfeurs de la planète sont attendus. C'est le triple champion du monde californien de la discipline, Tom Curren, qui parrainera la compétition. Plus de 200 surfeurs en découdront pour obtenir l'un des quatre titres mis en jeu : individuel hommes et femmes, par nations et en relais.