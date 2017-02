Ski - Résultats

L'Allemagne sacrée en combiné nordique

L'équipe d'Allemagne composée de Björn Kircheisen, Fabian Riessle, Eric Frenzel et Johannes Rydzek a remporté dimanche à Lahti (Finlande) le titre mondial par équipes de combiné nordique, en devançant la Norvège (+41.7) et l'Autriche (+1:03.7). L'équipe de France, auteur d'une belle performance sur le tremplin (2e ex æquo avec le Japon, du saut), a terminé à la 7e place.



Les Allemands ont tué tout suspense dès le saut, en se constituant une avance de 44 secondes avant le ski de fond. Les sauts de Riessle à 97,5 mètres et de Frenzel à 100,0 mètres ont joué pour beaucoup. Sur la boucle de 2,5 kilomètres, les quatre Allemands ont pu gérer leur avance.