Triplé des Norvégiennes, record pour Björgen

Les Norvégiennes ont écrasé la mass start de Falun (Suède), comptant pour la Coupe du monde de ski de fond. Marit Björgen, double championne du monde en titre, a devancé deux de ses compatriotes, Ingvild Flugstad Ostberg et Heidi Weng, pour s'adjuger une 105e victoire en Coupe du monde, un record, dimanche à Falun. A 36 ans, Björgen, six fois championne olympique, a échappé à la vigilance de ses deux cadettes en toute fin de parcours de 15 km pour s'imposer avec une demi-seconde d'avance sur Ostberg.



Troisième à plus de huit secondes, Weng conserve la tête du classement de la Coupe du monde avec 316 points d'avance sur la Finlandaise Krista Parmakoski, 6e de l'étape de Falun.