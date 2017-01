Kristoffersen sans discussion

Le Norvégien Henrik Kristoffersen, détenteur du globe de la spécialité, reprend sa domination sur le slalom en remportant l'épreuve d'Adelboden, en empochant les deux manches.

Meilleur temps du premier tracé perturbé ensuite par du brouillard, Henrik Kristoffersen n'a laissé aucune chance à ses adversaires dans la seconde, et cette fois-ci à la régulière, pour devancer l'Italien Manfred Moelgg (+1.83) et son grand rival, l'Autrichien Marcel Hirscher (+2.19).



Alexis Pinturault, distancé lors de la 1re manche, a finalement terminé 9e. Victor Muffat-Jeandet, 13e à l'issue du premier acte, a terminé 16e et Jean-Baptiste Grange, champion du monde en titre, 21e.