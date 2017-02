Shiffrin en tête, les Françaises décrochées

L'Américaine Mikaela Shiffrin est en tête à l'issue de la 1re manche du slalom des Mondiaux de ski alpin de Saint-Moritz et bien partie pour décrocher un 3e titre d'affilée à seulement 21 ans. Shiffrin a bouclé le premier tracé en 47 sec 80/100 devant la Suissesse Wendy Holdener (+38/100) et la Slovaque Veronika Velez-Zululova (+59/100).



Première Française, Nastasia Noens, blessée en fin de saison dernière et qui manque de repères cette saison, a signé le 18e temps à près de 2 secondes (1.95). Adeline Baud-Mugnier, championne du monde par équipes mardi avec Noens, est un peu plus loin (22e) à 2 sec 12/100.