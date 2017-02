Mikaela Shiffrin sacrée en slalom

L'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté samedi le slalom des Mondiaux de ski alpin de Saint-Moritz, décrochant son 3e titre d'affilée dans la spécialité à seulement 21 ans. La première Française, Nastasia Noens, se classe 12e.

En 1 min 37 sec 27/100, Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps des deux manches et a devancé la Suissesse Wendy Holdener (+1 sec 64/100) et la Suédoise Frida Hansdotter (+1 sec 75/100).



Classée 18e du premier tracé à près de 2 secondes, Nastasia Noens a livré une belle seconde manche (10e temps) pour remonter à la 12e place. Anne-Sophie Barthet finit au 23e rang tandis que Adeline Baud Mugnier a abandonné dans le second acte. Laurie Mougel avait abandonné dans la 1re manche. Les Françaises terminent ces Mondiaux avec une seule médaille individuelle, le titre de Tessa Worley en slalom géant, auquel s'ajoute le titre par équipes.





Un palmarès exceptionnel à seulement 21 ans



Shiffrin avait elle déjà décroché l'argent jeudi dans le slalom géant. Avec un premier titre à Schladming en 2013, puis un deuxième deux ans plus tard à domicile à Vail/Beaver Creek, sans oublier le titre de championne olympique de slalom en 2014 à Sotchi, l'Américaine dispose désormais d'un palmarès exceptionnel. ELle rejoint l'Allemande Cristel Cranz, la seule à ce jour à avoir remporté trois titres mondiaux en slalom, avant-guerre (1937, 38 et 39).