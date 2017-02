Novès pas très optimiste avant Angleterre-France

"Je n'ai pas encore encore ressenti que notre équipe était étincelante, je ne la vois pas à son niveau de novembre" a déclaré jeudi Guy Novès à deux jours de l'entrée en lice du XV de France dans le Tournoi des Six nations. Avec un choc face à l'Angleterre, samedi à Twickenham, dont il ne faudra donc pas attendre d'exploi comparable à ceux de l'automne. Lors des tests de novembre, les Bleus avaient largement battu les Samoa (52-8), avant de perdre de peu face à l'Australie (23-25) et les All Blacks (19-24).