Novès doit chasser le doute

Après la défaite en Irlande (9-19), Guy Novès a reconnu en conférence de presse la supériorité des Irlandais. Le sélectionneur du XV de France regrette que ses joueurs aient "manqué un peu d'alternance". Il se dit prêt à faire évoluer son jeu pour trouver des solutions.

"Pendant 25 minutes, l'équipe de France a rivalisé avec l'Irlande dans tous les secteurs, a analysé Guy Novès. Mais dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, on ressent que notre adversaire a pris l'ascendant. On est réduit à la portion congrue, on est contraint de défendre tout le reste de la partie sur l'homme et dans les rucks. On le fait de manière héroïque, ce qui explique qu'on ne prend qu'un seul essai, on est à la hauteur dans l'engagement physique. Mais, évidemment, on subit trop. Et il arrive ce qui doit arriver dans ces cas-là : on prend 3 points par ci, 3 points par là. L'Irlande a construit le score. Aujourd'hui, on a été battu par une équipe supérieure à nous."



Le sélectionneur du XV de France a regretté les ballons tombés. "Quand on essaie de sortir de notre camp, d'enchaîner les temps de jeu, nos actions sont trop rapidement polluées par des en-avant, trop nombreux à ce niveau. Après, peut-être que notre rugby a manqué un peu d'alternance aussi. Quand on est en difficulté en attaque, qu'on commence à reculer au bout de 2 ou 3 temps de jeu, il faut revoir les options de jeu, en prendre certaines que nous ne prenons pas à l'heure actuelle. C'est le problème de l'équipe de France actuellement. Défensivement, on ne s'en est pas sorti. Mais comment faire pour imposer nos temps de jeu quand on est dans le camp adverse ? On manque trop de lucidité."



"Je n'ai pas impression qu'on progresse, c'est vrai, admet enfin Novès. Mais on construit. Ce match va nous donner beaucoup d'indications pour la suite. On est en train de comprendre, de se rendre compte de ce qui nous reste à travailler, du chemin qui nous reste à parcourir. Donc je dirais plutôt qu'on stagne. Mais je n'ai pas le sentiment qu'on recule."



Ça devient lassant