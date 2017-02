Irlande-France: le groupe France

Les arrières du Racing 92 Brice Dulin et Henry Chavancy ont été rappelés, avec cinq autres joueurs, par le XV de France pour préparer à Nice le déplacement en Irlande.

Dulin (26 ans, 25 sélections) fait son retour chez les Bleus après avoir raté le début du Tournoi des Six Nations. Guy Novès avait expliqué vouloir laisser l'arrière régler un contrôle positif à l'higénamine, une substance qui n'était pas nommément interdite avant le 1er janvier. Son coéquipier Chavancy (28 ans), lui, avait été appelé pour la première fois le 22 janvier après le forfait du Clermontois Wesley Fofana. Mais le lendemain, le centre était également annoncé forfait et remplacé par Mathieu Bastareaud, lui aussi laissé à la disposition de son club cette semaine et rappelé à Nice. Le Toulonnais (28 ans, 39 sélections), qui n'a pas été utilisé pour les deux premiers rendez-vous du Tournoi, effectue le court voyage entre la Rade et les Alpes-Maritimes avec son coéquipier Ollivon, qui retrouve une place dans le groupe.



Les Toulousains Christopher Tolofua et Jean-Marc Doussain, et le Rochelais Mohamed Boughanmi sont eux aussi rappelés. Comme Bastareaud, tous trois étaient déjà présents à Marcoussis en début de Tournoi.



Le Toulonnais Charles Ollivon (23 ans, 5 sélections), de retour de blessure, figure aussi parmi ces sept joueurs rappelés après avoir participé à la 18e journée du Top 14. Tous sont en train de rejoindre Nice et les 24 autres membres du groupe français, présents depuis jeudi sur la Côte d'Azur.



Le groupe France

Avants (17): Uini Atonio (La Rochelle), Cyril Baille (Toulouse), Eddy Ben Arous (Racing 92), Camille Chat (Racing 92), Guilhem Guirado (Toulon/cap), Christopher Tolofua (Toulouse), Rabah Slimani (Stade Français), Mohamed Boughanmi (La Rochelle), Paul Jedrasiak (Clermont), Yoann Maestri (Toulouse), Julien Le Devedec (Brive), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Louis Picamoles (Northampton/ENG), Kevin Gourdon (La Rochelle), Damien Chouly (Clermont), Bernard Le Roux (Racing 92), Charles Ollivon (Toulon)



Arrières (14): Maxime Machenaud (Racing 92), Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles), Camille Lopez (Clermont), Jean-Marc Doussain (Toulouse), Rémi Lamerat (Clermont), Gaël Fickou (Toulouse), Henry Chavancy (Racing 92), Mathieu Bastareaud (Toulon), Yoann Huget (Toulouse), Djibril Camara (Stade Français), Noa Nakaitaci (Clermont), Virimi Vakatawa (FFR), Scott Spedding (Clermont), Brice Dulin (Racing 92)