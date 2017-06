France-Italie délocalisé à Marseille

Le XV de France recevra l'Italie le 23 février 2018 à l'occasion du Tournoi des six nations au stade Orange Vélodrome de Marseille (67.000 places), pour le premier match joué hors région parisienne dans l'histoire de cette compétition. La rencontre comptera pour la 3e journée.



Le dernier match du XV de France organisé à Marseille remonte au 8 novembre

2014, contre les Fidji (40-15). Le stade Vélodrome s'était positionné pour accueillir le deuxième test-match d'automne 2017 contre la Nouvelle-Zélande, le 14 novembre, mais la FFR a finalement choisi le Parc OL de Lyon (59.186 spectateurs). Les Bleus doivent déjà affronter les All Blacks le 11 novembre, puis l'Afrique du Sud le 18 novembre, à chaque fois au Stade de France, et le Japon le 25 novembre à Lille.