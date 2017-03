Altrad en soutien de la candidature française

Avec son entreprise Altrad, Mohed Altrad devient officiellement devenu le premier sponsor maillot du XV de France. La mention "#France2023", en référence à la candidature de la France à la Coupe du monde 2023, figurera également sur la maillot bleu dès samedi contre l'Italie.

Interrogé au siège de la Fédération française de rugby (FFR), à Marcoussis, sur les raisons qui l'ont poussé à vouloir "rendre à la France" ce qu'elle lui avait apporté, en associant sur le maillot des Bleus le nom de son groupe à la candidature de la France à l'organisation de la Coupe du monde 2023, Mohed Altrad a d'abord rappelé son parcours très tortueux: "Vous connaissez mon histoire, je suis un petit bédouin, né dans le désert syrien d'une mère qui a été violée deux fois."



"Une première fois pour donner naissance à mon frère qui a été assassiné par le père, et une deuxième fois par ce même père qui a répudié ma mère et qui ne voulait pas de moi. Et c'était ma chance de continuer à vivre. Ensuite cette femme, violée deux fois à 12-13 ans, est morte de chagrin car elle a vu son premier fils se faire assassiner et son deuxième fils être abandonné complètement" a poursuivi le propriétaire du club de Montpellier.



Altrad, dont le groupe est présent dans 120 pays, va par ce partenariat "aider la promotion de la candidature (de la France) dans les pays où on a besoin de démontrer que le dossier de la France est plus solide que celui de ses concurrents", l'Irlande et l'Afrique du Sud, a déclaré Claude Atcher, directeur de la candidature de la France. Le dossier doit être déposé avant le 1er juin à World Rugby, la Fédération internationale, qui choisira le pays hôte le 15 novembre.