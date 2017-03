Le pays de Galles prive l'Irlande de finale

Les Gallois se sont imposés à Cardiff face à l'Irlande (22-9), vendredi soir lors du Tournoi des Six Nations et privent ainsi leur adversaire du soir d'une "finale" contre l'Angleterre pour la victoire finale. North a inscrit deux essais pour les Diables rouges. Le XV du Trèfle, qui avait été si brillant face à la France, n'en a inscrit aucun.





L'Irlande, au XV inchangé après sa solide prestation face à la France, devait s'imposer au pays de Galles pour s'offrir une finale de rêve contre l'Angleterre lors de la dernière journée du Tournoi des six nations. C'est raté. L'équipe de Joe Schmidt, qui n'a laissé aucune chance aux Français le 25 février lors de la 3e journée (19-9), s'est inclinée sur la pelouse de Gallois séduisants (22-9). Les Rouges n'avaient pourtant pas apporté la même satisfaction en Ecosse, avec une large défaite (29-13). Mais il en fallait plus pour entamer la confiance du sélectionneur Rob Howley, qui a aligné avec succès la même équipe. A ceux qui se demandaient avant la rencontre si le XV du Poireau était sur le déclin après deux défaites d'affilée, contre l'Angleterre (16-21) et l'Ecosse, North et les siens ont apporté une cinglante réponse. Le XV de France qui recevra les Gallois lors de la dernière journée est prévenu.



L'Irlande subit sa deuxième défaite du Tournoi après celle concédée en Ecosse (27-22) et ne peut plus rêver d'une finale alléchante contre le XV de la Rose, encore invaincu, le 18 mars à Dublin.