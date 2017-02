L'Irlande écrase l'Italie à Rome

L'Irlande s'est rachetée de sa défaite face à l'Ecosse en passant ses nerfs sur l'Italie samedi à Rome (63-10), agrémentant son très large succès d'un point de bonus offensif qui pourrait être déterminant pour l'issue du Tournoi des six nations.





Le troisième ligne Stander s'est particulièrement illustré avec un triplé d'essais inhabituel pour un N.6. L'ailier Gilroy, entré en jeu à la 48e minute, en a inscrit trois lui aussi. Earls, auteur d'un doublé, et Ringrose ont enfoncé le clou.



Après sa défaite inaugurale contre l'Ecosse, l'Irlande reste donc en course our la victoire finale, notamment grâce à ses deux bonus, défensif la semaine dernière et offensif samedi.



Pour l'Italie en revanche, le bilan est déjà accablant. Comme la semaine dernière face au pays de Galles (défaite 33-7), Parisse et ses partenaires n'ont pas réussi à inscrire le moindre point en deuxième période.