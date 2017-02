Ça devient lassant

Le XV de France s'incline en Irlande (19-9), le plus large succès des Irlandais face à la France, lors de la troisième journée du Tournoi des Six Nations. Le bilan français devient négatif avec deux défaites en trois rencontres. Surtout, le XV de France s'incline une nouvelle fois face à une nation majeure du rugby.

Les Bleus ont inscrit les premiers points, par deux pénalités de Camille Lopez (12 et 18) qui a concrétisé leur excellente entame, avant un essai de Conor Murray pour le XV du Trèfle (30), transformé par Jonathan Sexton. La France aurait pu creuser davantage l'écart si Gaël Fickou, sur l'action de la deuxième pénalité de Lopez, n'avait pas commis un léger en-avant que Rémi Lamerat n'aplatisse. Ce fut la dernière fois que les Bleus s'approchèrent de la ligne adverse. A la mi-temps, l'Irlande menait d'un point pour ne plus lâcher les commandes du match. L'Irlande a concrétisé sa nette domination par la botte de Sexton, de retour après avoir manqué les deux premiers matches et auteur de deux pénalités (44 et 54), plus un drop (50).



Après 20 premières minutes délicates, les Irlandais ont récité leur rugby. Avant de préserver leur avantage, grâce à une défense totalement hermétique. Après avoir échoué de peu et avec les honneurs en novembre contre l'Australie (23-25) et la Nouvelle-Zélande (19-24), et en Angleterre (16-19) en ouverture du Tournoi, le XV de France a cette fois été nettement battu à Lansdowne Road. Il n'a pas vu le jour. En deuxième période, les Bleus ne sont allés qu'une seule fois dans les 22 mètres irlandais. Le XV de France se retrouve donc sous pression pour la fin de la compétition, condamné à aller gagner en Italie dans deux semaines puis à battre au Stade de France le pays de Galles, l'autre déception du tournoi, le 18 mars pour finir avec un bilan positif.



Il faudra donc repasser, et attendre la tournée de juin en Afrique du Sud pour que les Bleus décrochent éventuellement ce fameux match référence après lequel ils courent désespérément.



Le XV du Trèfle peut encore prétendre à la victoire finale, qui passe par deux succès; au Pays de Galles le vendredi 10 mars, puis face à l'Angleterre le 18 mars à Dublin. Les Irlandais pourront regretter la défaite concédée en Ecosse lors de la première journée, après notamment une première période catastrophique.



Résultats samedi

Irlande - France 19 - 9

Ecosse - Pays de Galles 29 - 13