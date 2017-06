Les Clermontois font trembler la terre !

La victoire de Clermont en finale du Top 14 est un événement. Les supporters des Jaunards l'ont fêté comme il se doit. 30.000 d'entre eux étaient réunis sur la place de la Jaude à Clermont-Ferrand. Et leurs démonstrations de joie ont fait littéralement trembler la terre !

Les données captées par les sismographes placés à proximité de la ville indiquent des pics qui correspondent aux manifestations des fans indique France Info. "C'est probablement cette foule sur la place de Jaude qui, en sautant, a généré des ondes sismiques", témoigne Jérome Vergne, sismologue de l'Ecole et Observatoire des sciences de la Terre, à Strasbourg, interrogé par France Info. "On observe, à chaque action importante ou à chaque fois qu'il y a eu des points de marqués, une légère augmentation de cette activité "sismique", notamment au moment du premier et seul essai clermontois par Raka au début du match, mais aussi au moment des pénalités importantes qui ont été réussies", ajoute-t-il.



Un phénomène similaire s'était produit en 2010 lors du même événement.