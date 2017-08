Le stade de Castres rebaptisé Pierre-Fabre

Le stade Pierre-Antoine de Castres va être rebaptisé Pierre-Fabre en hommage au fondateur du groupe pharmaceutique éponyme et propriétaire du Castres Olympique décédé en 2013, a annoncé le club tarnais. Le changement de nom s'opérera le 9 septembre à l'occasion de la venue de Montpellier pour la 3e journée du Top 14.



"Les élus de la ville ont ainsi répondu favorablement à une suggestion du club qui souhaitait que soit consacré le rôle déterminant du fondateur du groupe Pierre Fabre dans la renaissance puis la pérennité des performances du club au plus haut niveau", explique le CO, présidé par Pierre-Yves Revol, également à la tête de la Fondation Pierre Fabre, décrit sur le site des Laboratoires comme l'"actionnaire de référence" du groupe. "Depuis 30 ans, le soutien indéfectible de Pierre Fabre et de son groupe ont permis au CO de retrouver l'élite et d'être l'un des rares clubs Français à y demeurer en permanence depuis 1990", souligne le club, champion de France deux fois depuis, en 1993 et 2013.



"Le club n'oublie pas Jean Pierre-Antoine, valeureux capitaine du CO de 1947 à 1956, disparu prématurément dans des conditions tragiques et dont le nom restera associé à l'une des tribunes du stade", précise le CO. Pierre-Antoine avait trouvé la mort en 1956 après s'être blessé au cours d'un match.