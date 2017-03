Le RCT accueille un joker médical

Suite à la grave blessure de Jean-Charles Orioli, le club Toulonais ainsi que son président ont recruté un joueur en tant que joker médical. Il s'agit du Géorgien Shalva Mamukashvili.

Ancien joueur de Sale et Montpellier, le talonneur de 26 ans rejoint donc les rouges et noirs pour la fin de saison. Il devrait même être dans le groupe qui affronte Bayonne ce week-end.

"Ce n'est pas facile, je viens d'arriver. Une semaine ce n'est pas assez, c'est court. Je dois me mettre dans le bain au plus vite, je dois apprendre les combinaisons et les tactiques", a expliqué Mamukashvili lors de sa présentation à la presse ce matin.