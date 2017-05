La reprise du Stade Français se précise

Deux dossiers de reprise du Stade Français Paris ont été déposés sur le bureau de Thomas Savare, président du club parisien, fait savoir le club du Top 14.

Après étude de ces deux dossiers, Thomas Savare a décidé de privilégier la proposition de Hans-Peter Wild avec qui il entre désormais en négociation exclusive.



"Dans les prochains jours, les volontés réciproques avanceront sur ce projet visant un changement de propriétaire d'ici fin juin", précise le club. "La pérennité du club a orienté mon choix, mais je tenais à rendre hommage au groupe d'anciens joueurs qui se sont mobilisés et ont fédéré autour d'eux pour proposer un projet, souligne Thomas Savare. La passion de Hans-Peter Wild pour le rugby s'illustre en Allemagne à travers divers engagements, et notamment la Wild Rugby Academy. Son investissement personnel et financier dans les différents projets témoigne d'une envie réelle de construire, avec des ambitions et des garanties solides qui permettent de regarder l'avenir du Stade Français Paris en toute confiance."