Galthié peut à nouveau entraîner

Le Montpellier Hérault Rugby (MHR) a été condamné en appel à verser 484.500 euros d'indemnités à son ancien manager, Fabien Galthié, écarté en décembre 2014 et en conflit depuis avec le président du club, Mohed Altrad. Après deux ans de procédures, le technicien va à nouveau pouvoir exercer.

La cour d'appel de la chambre sociale du tribunal de Montpellier a confirmé aujourd'hui le jugement rendu le 21 mars 2016 par le tribunal des prud'hommes mais elle a révisé à la baisse l'indemnité qui était supérieure à 500.000 euros. Galthié obtient 80.000 euros de moins : 50.000 en moins de dommages et intérêts pour le "préjudice moral distinct" et 30.000 euros de moins pour la "rupture abusive du contrat".



Montpellier et Galthié, désormais libre de son contrat qui expirait en juin 2017, peuvent se pourvoir en cassation, mais ce recours n'étant pas suspensif, l'ancien demi de mêlée de l'équipe de France va pouvoir à nouveau exercer son métier d'entraîneur.