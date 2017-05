Flood résilie son contrat avec Toulouse

Le Stade Toulousain et Toby Flood (31 ans) ont décidé d'un commun accord de résilier le contrat qui unissait les deux parties, a annoncé le club dans un communiqué publié sur son site officiel mardi après-midi. Alors qu'il lui restait un an de contrat, "le joueur n'effectuera donc pas sa dernière saison au sein du club" qu'il avait rejoint en 2014. L'ex-ouvreur (ou centre) international anglais (60 sel.) a disputé 60 matchs et marqué 337 points sous le maillot rouge et noir.



Après Alexis Palisson, Gurthro Steenkamp, Vasil Kakovin, Christopher Tolofua, Grégory Lamboley, Patricio Albacete, Thierry Dusautoir, Yacouba Camara, Samuel Marques, Luke McAlister et Cenus Johnston c'est le douzième départ enregistré par le Stade Toulousain, douzième de la saison régulière et absent des phases finales pour la première fois depuis 41 ans.