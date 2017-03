Fabien Galthié à Toulon, c'est officiel !

Toulon a annoncé la nomination de Fabien Galthié en tant que "directeur du rugby" à partir de la saison 2017-2018. Ses assistants seront Fabrice Landreau et Marc Dal Maso.



Le RCT a décidé de ne pas lever l'année en option du contrat de Mike Ford :

"Le Rugby Club Toulonnais et son actuel manager Mike Ford ont décidé, d'un commun accord, de ne pas lever l'année optionnelle de contrat qui aurait pu prolonger sa mission au RCT la saison prochaine.

Mike Ford souhaite s'engager dans un autre projet à partir de l'été prochain mais assurera sa mission jusqu'à la fin de la saison avec le plus grand des professionnalismes et le plus grand sérieux."









NICOLAS PELLETIER