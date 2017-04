Castres finit d'enterrer Toulouse

Castres prend une sérieuse option sur les barrages en atomisant le Stade Toulousain (52-7), définitivement exclu de la course aux phases finales pour la première fois depuis 1976, samedi lors de la 25e journée de Top 14.





Après ce neuvième revers en dix rencontres toutes compétitions confondues, c'est mathématique: le Stade Toulousain ne disputera pas les phases finales. Une déconvenue historique pour le club le plus titré du rugby français (19 Brennus).

Déjà la tête à la saison prochaine, les Toulousains ont traversé comme des fantômes cette rencontre. Rapidement menés 10-0 après une pénalité de Benjamin Urdapilleta (6e) et un essai d'Alex Tulou (21e), qui a sanctionné l'exclusion temporaire de Yoann Huget (20e) pour un en-avant volontaire, ils ne sont restés dans le match qu'à la faveur de la réponse immédiate de Luke McAlister (24e, 13-7). Mais Castres a enfoncé le clou dès le retour du vestiaire sur un essai de

Julien Caminati (42e, 20-7). Avant de faire exploser les Toulousains dans le dernier quart d'heure et d'empocher le bonus en inscrivant quatre essais supplémentaires signés Brice Mach (65e), Urdapilleta (71e), Julien Dumora (74e) et Caminati (80e).



Loin des préoccupations toulousaines, le Castres Olympique cherche à rejoindre les barrages. La lutte n'a jamais été aussi serrée mais le CO a pris une très sérieuse option en grimpant provisoirement à la quatrième place (63 points), avant le déplacement de Toulon à Bordeaux-Bègles. Une place qui lui offrirait un "quart de finale" à Pierre-Antoine, s'il parvenait à la conserver samedi prochain à Brive.