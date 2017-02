Ali Williams en garde à vue

Ali Williams (Racing 92) et James O'Connor (RC Toulon) ont été placés en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi à Paris.

L'ex-All Black Ali Williams (Racing 92) et le Wallaby James O'Connor (Toulon) ont été arrêtés et placés en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi à Paris pour détention de cocaïne, selon une source policière, confirmant une information de M6. Ils ont été interpellés par la Brigade anticriminalité (BAC) en train de donner 200 euros en liquide à deux dealers présumés en échange de cocaïne vers 03h00, à proximité d'une boîte de nuit de l'ouest parisien.



Le Racing 92 a mis Ali Williams à pied à titre conservatoire. Rappelant la présomption d'innocence, le club francilien a tout de même noté que "le caractère de flagrant délit laissait augurer un développement fâcheux". "Si l'enquête confirmait la détention de cocaïne et la transaction, ce serait non seulement un délit au regard de la loi mais aussi une faute lourde au regard de notre éthique."