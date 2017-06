Rugby - Résultats

Les All-Blacks écoeurent les Lions

Les All Blacks ont largement remporté le premier de leurs trois matches contre les Lions britanniques et irlandais 30 à 15 (mi-temps: 13-8), samedi à l'Eden Park d'Auckland.

Les doubles champions du monde, bousculés en première période, ont renversé les Lions dans le second acte, grâce notamment aux deux essais de l'ailier Rieko Ioane et à 15 points au pied de l'ouvreur Beauden Barrett.



Dès la première minute, Jonathan Davies perçait la défense néo-zélandaise, mais en bout de ligne, Elliot Daly était retourné par Israel Dagg au moment d'aplatir. Sur un ballon joué vite par Aaron Smith, le talonneur Codie Taylor allait marquer en coin pour donner une confortable avance aux All Blacks (10-0, 18). Les Lions tentaient alors le tout pour le tout. L'arrière gallois Liam Williams relançait superbement, puis rebondissait avec un une-deux entre Jonathan Davies et Daly, pour finalement envoyer à l'essai le troisième ligne irlandais Sean O'Brien au soutien pour un essai de 90 mètres (13-8, 36). Liam Williams et Jonathan Davies faisaient encore parler la poudre en début de seconde période, mais les Lions se heurtaient au mur noir. Les All Blacks, dominateurs, se mettaient ensuite définitivement à l'abriaprès un essai en première main de Ioane, magnifiquement préparée par une mêlée noire destructrice (20-8, 55). L'ailier réussissait le doublé quelques minutes plus tard en prenant tout le monde de vitesse sur un ballon mal négocié par Liam Williams (30-8, 69). Les Lions sauvait l'honneur peu après la sirène sur un gri-gri du demi de mêlée remplaçant Rhys Webb (30-15, 80).



La Nouvelle-Zélande est désormais invaincue à l'Eden Park face aux Lions depuis 23 ans. Elle n'a plus perdu une série contre la sélection des îles britanniques depuis 1971.



Le prochain rendez-vous entre les deux équipes est prévu samedi prochain à Wellington, avant le dernier match, le 8 juillet, à nouveau à Auckland.