La réaction de Novès après le titrage

Retrouvez sur Sport.fr, la réaction de Guy Novès après le tirage au sort de la phase de groupe pour la Coupe du Monde 2019 au Japon.

"Cette poule est très équilibrée et va nous permettre d'avoir des matches durs dès le début de la compétition. L'Angleterre était, avec la Nouvelle-Zélande, l'épouvantail que tout le monde voulait éviter. On l'a dans notre poule. On est conscient que le match contre l'Argentine sera déterminant. L'objectif sera de sortir des poules, à la première ou la deuxième place", a déclaré Guy Novès après le tirage au sort.