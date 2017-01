Clermont verra les quarts

Grâce à sa courte victoire à Bordeaux (6-9), dimanche, Clermont a assuré sa place en quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby avant l'ultime journée de la phase de poules. Le point complet de chaque groupe.

Poule 1

Le Munster a assuré sa qualification pour les quarts de finale en remportant le sommet du groupe dans les dix dernières minutes à Glasgow (14-12). L'exclusion temporaire de Stuart Hogg, côté écossais, a profité au centre néo-zélandais Francis Saili, qui a inscrit en coin l'unique essai du match. Grâce à lui, le Munster peut maintenant viser un quart de finale à domicile via un dernier succès contre le Racing 92. Le club français, éliminé, se déplacera en Irlande plus serein, après avoir enfin remporté un match, contre Leicester (34-3). Une réaction d'orgueil qui n'efface pas la triste campagne du finaliste de l'édition précédente.



Racing 92 (FRA) (bo) - Leicester (ENG) 34 - 3

Glasgow (SCO) (bd) - Munster (IRL) 12 - 14



Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Munster 20 5 4 0 1 138 54 84 4

2. Glasgow 14 5 3 0 2 117 86 31 2

3. Leicester 8 5 2 0 3 61 147 -86 0

4. Racing 92 5 5 1 0 4 79 108 -29 1



Poule 2

Le Stade Toulousain sera très frustré s'il est éliminé dans une semaine. Car à Coventry, les Français ont frôlé l'exploit avant de s'incliner à la dernière minute chez les Wasps (14-17). L'équipe anglaise a fait preuve d'abnégation, inscrivant ses deux essais à chaque fois en infériorité numérique. Elle avait déjà égalisé in extremis au match aller (20-20). Avec ces points grappillés, les Wasps peuvent viser la qualification la semaine prochaine chez les Zebre, concassés par le Connacht (66-21). La province irlandaise est en tête du groupe mais pourrait passer à la trappe si elle ne ramène aucun point de Toulouse.



Wasps (ENG) - Stade Toulousain (FRA) (bd) 17 - 14

Connacht (IRL) (bo) - Zebre (ITA) 66 - 21



Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Connacht 18 5 4 0 1 178 99 79 2

2. Wasps 17 5 3 1 1 169 85 84 3

3. Stade Toulousain 14 5 2 1 2 145 81 64 4

4. Zebre 0 5 0 0 5 63 290-227 0



Poule 3

Les Saracens ont failli tomber. Après 13 succès d'affilée dans la compétition, les champions d'Europe ont dû partager les points sur le terrain des Scarlets. Et les Londoniens peuvent s'estimer heureux, car ils ont arraché le nul sur un essai de l'international Chris Ashton après la 80e minute. Une fin frustrante pour les Gallois, qui pouvaient encore rêver à une qualification en cas de victoire. Toulon, qui reçoit Sale (16h15), peut en profiter.



Llanelli Scarlets (WAL) - Saracens (ENG) 22 - 22

(16h15) Toulon (FRA) - Sale (ENG)



Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Saracens 20 5 4 1 0 171 84 87 2

2. Toulon 10 4 2 0 2 90 78 12 2

3. Llanelli Scarlets 10 5 2 1 2 118 129 -11 0

4. Sale 0 4 0 0 4 29 117 -88 0



Poule 4

Le Leinster a été la première équipe à décrocher une place en quarts de finale vendredi, par le biais d'une démonstration contre Montpellier (57-3). Les Languedociens, pas aidés par l'exclusion précoce de leur ouvreur François Steyn, ont pris l'eau et sont quasiment éliminés. Tout comme Castres, passé tout près d'une belle performance à Northampton (28-21). Les Anglais, eux aussi hors-course, ont pris leur revanche sur le club du Tarn, qui les avait surclassés à l'aller (41-7).



Leinster (IRL) (bo) - Montpellier (FRA) 57 - 3

Northampton (ENG) (bo) - Castres (FRA) (bd) 28 - 21



Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Leinster 21 5 4 0 1 203 63 140 5

2. Montpellier 11 5 2 0 3 94 132 -38 3

3. Castres 10 5 2 0 3 120 123 -3 2

4. Northampton 9 5 2 0 3 74 173 -99 1



Poule 5

Clermont, leader du Top 14, a confirmé son excellent début de saison en validant son billet pour les quarts dès la 5e journée. A l'issue d'un match très défensif à Bordeaux, l'ASM a devancé de justesse l'UBB (9-6), trois pénalités à deux, et ne peut plus être rejointe en tête de poule. Une victoire face à Exeter et les Auvergnats joueront leur quart à domicile. L'Ulster peut encore rafler une place de meilleur deuxième en cas de victoire à Exeter (18h30).



Bordeaux-Bègles (FRA) (bd) - Clermont (FRA) 6 - 9

(17h30) Exeter Chiefs (ENG) - Ulster (IRL)



Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Clermont 21 5 4 0 1 163 105 58 5

2. Bordeaux-Bègles 10 5 2 0 3 92 98 -6 2

3. Ulster 9 4 2 0 2 90 116 -26 1

4. Exeter Chiefs 6 4 1 0 3 53 79 -26 2