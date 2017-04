Le Stade Français en finale du Challenge européen

Le Stade Français a battu les Anglais de Bath dans les dernières secondes de la partie (28-25) et s'est ainsi qualifié pour la finale du Challenge européen, la troisième de son histoire, samedi au stade Jean-Bouin. En finale, les Parisiens rencontreront les Anglais de Gloucester, tombeurs samedi du leader du Top 14, La Rochelle, 16-14. A Edimbourg le 12 mai, les Stadistes tenteront ainsi de décrocher le premier titre européen de leur histoire.

FULL TIME: In a dramatic finish Jules Plisson's drop goal clinches it for @SFParisRugby at the Stade Jean-Bouin #ERChallengeCup pic.twitter.com/5bcJ2VMZ5y