Rugby - Economie

Bourgoin-Jallieu en liquidation judiciaire

Le Club sportif Bourgoin-Jallieu (CSBJ) a été placé mardi en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Vienne (Isère), a-t-on appris auprès de son président, Pierre-André Hafner.

Dernier de la saison régulière de Pro D2, le club aux couleurs ciel et grenat était d'ores et déjà relégué en Fédérale 1, avant même l'annonce de sa liquidation. Une cessation de paiement paraissait inéluctable depuis plusieurs mois, les rendez-vous au tribunal de commerce remontant au mois d'avril. La mise en liquidation de la SASP (société anonyme sportive professionnelle) CSBJ Rugby signifie que le club n'a plus de statut professionnel. L'objectif des dirigeants du CSBJ serait maintenant d'assurer la continuité en Fédérale 1 avec l'aide d'investisseurs.



Le club berjallien, qui fut vice-champion de France et vainqueur du Challenge européen en 1997, avait déjà été rétrogradé en Fédérale 1 en 2012 après une première liquidation judiciaire de la SASP. Le club était remonté dès la saison suivante. Ses soucis financiers sont récurrents depuis le départ de l'industriel Pierre Martinet qui avait été président-mécène de 1996 à 2009. Depuis, huit dirigeants lui ont succédé. Pierre-André Hafner, lui-même industriel dans la pâtisserie et rugbyman amateur, avait mis deux millions d'euros de ses deniers en juillet 2015 pour renflouer le club.