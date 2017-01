Evgenia Medvedeva conserve son titre

La Russe Evgenia Medvedeva, 17 ans, a conservé son titre de championne d'Europe de patinage artistique, vendredi à Ostrava (République tchèque).

Invaincue depuis novembre 2015, Evgenia Medvedeva a totalisé 229,71 points et largement devancé sa compatriote Anna Pogorilaya (211,39) et l'Italienne Carolina Kostner (210,52), de retour après quasiment trois ans d'absence. A près de 30 ans - elle les fêtera le 8 février, Kostner remporte toutefois sa dixième médaille européenne (cinq en or, deux en argent et trois en bronze) et prive les patineuses russes d'un troisième triplé continental consécutif.



Medvedeva offre à son pays un deuxième titre à Ostrava, au lendemain de celui obtenu par Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov en couples.