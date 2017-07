Natation - Résultats

De l'or pour Marino et Rosset

Laura Marino et Matthieu Rosset, champions d'Europe en titre, ont été sacrés champions du monde de l'épreuve de plongeon par équipes (3 m/10 m), mardi à Budapest, et offrent à la France sa toute première médaille mondiale dans la discipline.

Laura Marino (24 ans) et Matthieu Rosset (27 ans) ont totalisé 406,40 points et devancé le Mexique (402,35 pts) et les Etats-Unis (395,90 pts). Ce sacre est d'autant plus beau pour Marino et Rosset que les deux plongeurs ont connu une entrée en lice difficile en individuel dans la capitale hongroise. Rosset est resté aux portes de la finale du tremplin à 1 m vendredi. Et Marino n'a pas franchi le cap des éliminatoires à la plateforme à 10 m dans la matinée. La plongeuse, qui s'entraîne désormais à Strasbourg, sera donc passée par toutes les émotions au cours de la journée.



Toutes disciplines confondues, c'est le troisième titre mondial des Bleus dans ces Mondiaux, après les deux médailles d'or venues de l'eau libre avec Marc-Antoine Olivier (5 km) et Aurélie Muller (10 km).