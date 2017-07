Metella en finale du 100 m avec le meilleur temps

Mehdy Metella a frappé un grand coup, mercredi aux Mondiaux de Budapest. Il s'est qualifié pour la finale du 100 m avec un chrono meilleur que tous les autres favoris et un record personnel à la clé.

Le Français Mehdy Metella s'est qualifié pour la finale du 100 m avec le meilleur temps des demi-finales, 47 sec 65, son nouveau record personnel, aux Championnats du monde de natation, mercredi à Budapest. Metella (25 ans) a mis une claque à son précédent temps de référence (48.08) sur 100 m et est devenu le Français le plus rapide sur la distance hors combinaisons.



L'Américain Caeleb Dressel a réalisé le deuxième chrono des demi-finales, à un centième du Français (47.66), son compatriote Nathan Adrian le troisième (47.85). Deux autres nageurs, les Australiens Cameron McEvoy, meilleur temps des séries matinales (47.97), et Jack Cartwright ont nagé en moins de 48 secondes (respectivement 47.95 et 47.97). Le Marseillais avait signé le deuxième temps des séries (48.18).



La finale est programmée jeudi.