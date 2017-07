Le bilan des Français aux Mondiaux de natation

L'Equipe de France de natation a mis un terme à ses championnats du monde 2017 ce week-end du côté de Budapest. Le bilan pour la délégation tricolore est de 9 médailles.



Les nageurs d'eaux libres ont fait très forts en ramenant 6 médailles avec 4 en or, une en argent et une en bronze. Pour la natation, les Bleus ont obtenu 2 médailles avec le bronze de Mehdy Metella sur 100m et l'or pour Camille Lacourt sur 50m dos pour la dernière course de sa carrière. Dernier résultat avec l'or pour Matthieu Rosset et Laura Marino en plongeon par équipe.